Scioperi e azioni di protesta nei porti, richiesta di informazioni del Garante

La Commissione di garanzia sugli scioperi ha reso noto di aver
inviato a prefetti, Autorità di Sistema Portuale e
Capitanerie di Porto di Genova e Livorno, a seguito di azioni di
protesta e annunci di scioperi nel settore del trasporto merci in
diversi porti italiani, una richiesta di informazioni per verificare
l'eventuale violazione della legge 146/90 che disciplina l'esercizio
del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai fini
dell'adozione di provvedimenti di competenza dell'Autorità di
garanzia.