Accordo Jotun - Messina per il miglioramento delle prestazioni ambientali e commerciali delle navi

Jotun, tra i leader mondiali nella produzione di vernici e
rivestimenti, e l'armatore italiano Ignazio Messina & C. hanno
stretto un accordo commerciale in base al quale la nave Jolly
Rosa
utilizzerà la soluzione Hull Skating Solutions (HSS)
di Jotun, compreso l'innovativo HullSkater sviluppato in
collaborazione con Kongsberg, per garantire una pulizia proattiva e
ispezioni dello scafo. La soluzione combina rivestimenti ad alte
prestazioni, monitoraggio proattivo e assistenza tecnica di
altissimo livello con HullSkater, offrendo anche una garanzia di
pulizia dello scafo. L'accordo per HSS, firmato ufficialmente
durante una cerimonia presso la sede centrale di Jotun a Sandefjord,
in Norvegia, si aggiunge al portafoglio di soluzioni Jotun già
utilizzate da Messina sulla propria flotta, che ha già
impiegato sistemi antivegetativi customizzati e Jotun HPS su altre
navi.
Grazie a questo accordo si prevede che le soluzioni fornite da
Jotun sulle navi di Ignazio Messina & C. consentiranno di
ridurre di circa 11.800 tonnellate di emissioni di CO2 all'anno
rispetto ai prodotti medi presenti sul mercato e calcolati secondo
la norma ISO 19030.