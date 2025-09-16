In partenza il Terminal Road Show di Assiterminal

Venerdì prossimo partirà da Genova il Terminal
Road Show, un'iniziativa realizzata dall'Associazione Italiana
Terminalisti Portuali (Assiterminal) i cui obiettivi sono di
ascoltare i territori, valorizzare le esperienze locali e costruire
una visione condivisa per il futuro della portualità
italiana. Il viaggio attraverso tutti i porti sede di Autorità
di Sistema Portuale sarà guidato dal presidente
dell'associazione, Tomaso Cognolato, e dal direttore generale
Alessandro Ferrari e prevede incontri con terminalisti,
rappresentanti delle authority portuali, istituzioni e autorità
locali, raccogliendo esigenze e proposte da trasformare in azioni
concrete a livello nazionale.
Il percorso si concluderà il 12 maggio 2026 a Roma, con
l'assemblea annuale di Assiterminal che celebrerà i 25 anni
di attività dell'associazione. «Con il Terminal Road
Show - ha spiegato Cognolato - vogliamo rafforzare il legame con i
territori e le comunità locali, per delineare insieme una
strategia di sviluppo che sia davvero nazionale. Solo partendo dalle
esperienze concrete e dalle esigenze dei porti italiani possiamo
contribuire a una riforma della governance portuale che guardi al
futuro con coesione, competitività e responsabilità».