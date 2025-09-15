Nel primo trimestre del 2025 il traffico delle merci nei porti della Grecia è cresciuto del +1,4%

Nel primo trimestre del 2025 il traffico delle merci nei porti
della Grecia è aumentato del +1,4% sullo stesso periodo dello
scorso anno essendo ammontato a 35,0 milioni di tonnellate.
L'incremento è stato generato dalla crescita del +8,5% del
traffico nazionale che - ha reso noto oggi l'Autorità
statistica ellenica - è stato pari a quasi 7,1 milioni di
tonnellate. In lieve calo, invece, il traffico internazionale con
oltre 27,9 milioni di tonnellate (-0,3%), di cui 16,8 milioni di
tonnellate allo sbarco (+2,3%) e 11,1 milioni di tonnellate
all'imbarco (-4,0%). Nel solo segmento dei veicoli, il traffico si è
attestato a 2,1 milioni di mezzi (+3,0%), di cui 1,9 milioni nel
traffico nazionale (+3,0%) e 145mila in quello internazionale
(+3,9%).
Nei primi tre mesi del 2025 il traffico dei passeggeri nei porti
greci è stato di oltre 4,9 milioni di persone (-1,1%), con un
traffico nazionale che è stato pari a 4,8 milioni di
passeggeri (-1,5%) e un traffico internazionale di 182mila
passeggeri (+8,3%).