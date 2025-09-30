Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
Nel secondo trimestre il traffico dei container movimentato dai terminal di Eurokai è cresciuto del +16,4%
Accentuato rialzo del +16,1% in Germania. In Italia (Contship) i volumi sono aumentati del +5,2%
Amburgo
30 settembre 2025
Nel secondo trimestre di quest'anno il traffico dei container
movimentato dai terminal portuali che fanno capo al gruppo tedesco
Eurokai è stato pari a 3,59 milioni di teu, con una notevole
crescita del +16,4% sullo stesso periodo del 2024 che è stata
trainata dall'aumento dei volumi di traffico movimentati dai
terminal tedeschi e sostenuta anche dall'incremento registrato dai
terminal italiani e dagli altri terminal esteri del gruppo.
In particolare, nel periodo aprile-giugno del 2025 i terminal
tedeschi, che sono gestiti da Eurogate, la joint venture 50:50 tra
Eurokai e la connazionale BLG Logistics, hanno movimentato un
traffico record pari a 2,23 milioni di teu (+26,1%), con un nuovo
record storico dei volumi movimentati nel porto di Wilhelmshaven che
sono risultati pari a 391mila teu (+140,2%), grazie principalmente
al traffico di transhipment e all'apporto dei volumi movimentati
dalla nuova alleanza Gemini Cooperation tra le compagnie di
navigazione Hapag-Lloyd e Maersk Line, e con rialzi rispettivamente
del +10,4% e +24,1% dei volumi movimentati nei porti di Bremerhaven
e Amburgo attestatisi a 1,24 milioni di teu e 595mila teu.
In Italia i terminal portuali del gruppo, che sono gestiti dalla
Contship Italia che è partecipata al 66,6% da Eurokai e al
33,4% da Eurogate, hanno movimentato complessivamente 469mila teu
(+5,2%), con un traffico record di 107mila teu (+14,3%) movimentato
nel porto di Salerno dalla partecipata Salerno Container Terminal
(SCT), un traffico di 309mila teu (+3,0%) movimentato nel porto di
La Spezia dalla controllata La Spezia Container Terminal (LSCT) e un
traffico di 54mila teu (+1,5%) movimentato nel porto di Ravenna
dalla partecipata Terminal Container Ravenna (TCR).
Inoltre, nel secondo trimestre del 2025 il traffico movimentato
nel porto marocchino di Tanger Med è stato pari a 759mila teu
(+1,5%) e quello movimentato nel porto cipriota di Limassol è
ammontato alla quota record di 135mila teu (+9,2%).
Nei primi sei mesi di quest'anno i terminal portuali del gruppo
Eurokai hanno movimentato globalmente 6,84 milioni di teu, con una
progressione del +13,8% sul primo semestre del 2024. In Germania il
totale è stato di 4,23 milioni di teu (+21,3%), di cui 2,44
milioni di teu movimentati a Bremerhaven (+8,7%), 1,13 milioni di
teu ad Amburgo (+19,3%) e 665mila teu a Wilhelmshaven (+122,9%). In
Italia il traffico complessivo è stato di 860mila teu
(+4,6%), inclusi 556mila teu movimentati a La Spezia (+2,1%),
200mila teu a Salerno (+9,6%) e 104mila teu a Ravenna (+9,7%).
Inoltre sono stati movimentati 1,51 milioni di teu a Tanger Med
(+1,8%) e 239mila teu a Limassol (+8,4%).
Nella prima metà del 2025 il gruppo Eurokai ha registrato
ricavi pari a 130,8 milioni di euro (+8,6%), un utile operativo di
29,2 milioni (+21,7%) ed un utile netto di 48,9 milioni di euro
(+41,9%).
