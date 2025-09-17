Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
Il MIT si confronta con i vertici delle AdSP italiane
Riunione sulla visione strategica del governo per il settore e sulla riforma portuale
Roma
17 settembre 2025
In una nota il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha
reso noto di aver tenuto una riunione con i presidenti e i
commissari straordinari delle Autorità di Sistema Portuale,
presieduta dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini con il viceministro
Edoardo Rixi, e incentrata sulla visione strategica del governo per
il settore, gli investimenti infrastrutturali e digitali, lo
sviluppo dell'intermodalità e della logistica integrata,
oltre alla necessità di una stretta collaborazione tra
istituzioni e territori.
Il dicastero ha specificato che è stata approfondita
anche la riforma portuale in itinere, come strumento per rafforzare
l'efficienza e la competitività del sistema nazionale.
