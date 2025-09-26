Presentato il progetto di ampliamento, messa in sicurezza e manutenzione di straordinaria del porto di Pozzallo

Il porto di Pozzallo sarà ampliato, messo in sicurezza e
oggetto di una manutenzione di straordinaria nell'ambito di un
accordo di programma illustrato stamane alla presenza dell'Autorita
di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, rappresentata dal
presidente Francesco Di Sarcina, del Comune pozzallese, guidato dal
sindaco Roberto Ammatuna, e della Capitaneria di Porto,
rappresentata dal comandante Luigi Vincenti.
«Il progetto - ha spiegato Di Sarcina - prevede un
importante ampliamento dello stesso in particolare la realizzazione
del braccio di sottoflutto. Un'azione che garantirà progetti
di sviluppo del porto di Pozzallo in vista di future prospettive dei
traffici commerciali. Gli investimenti per i prossimi anni nel porto
di Pozzallo ammontano già a circa 27 milioni di euro».
«Con questo accordo di programma - ha aggiunto il sindaco
Ammatuna - il progetto portato avanti dal Comune di Pozzallo passa
all'Autorità di Sistema Portuale che ne curerà
l'autorizzazione presso i ministeri competenti per la VIA
(valutazione di impatto ambientale) e per la realizzazione stessa.
Si tratta di un'importante opera per ottenere sia nuovi spazi utili
alle attività portuali sia una significativa copertura e
protezione con l'obiettivo di evitare i continui insabbiamenti del
porto stesso».