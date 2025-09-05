Nel primo trimestre del 2025 il traffico delle merci nei porti belgi è calato del -3,2%

Nei primi tre mesi del 2025 i porto del Belgio hanno movimentato
complessivamente 68,1 milioni di tonnellate di merci, con un calo
del -3,2% sullo stesso periodo dello scorso anno. Oggi l'Ufficio
belga di statistica ha comunicato che nel primo trimestre del 2025
le sole merci allo sbarco sono ammontate a 36,7 milioni di
tonnellate, con una diminuzione del -1,3%, mentre le merci
all'imbarco, con 31,3 milioni di tonnellate, hanno registrato una
flessione più marcata del -5,4%.
Inoltre, nel primo trimestre di quest'anno le navi arrivate nei
porti belgi sono state 5.240 (-2,0%) e quelle partite sono state
5.127 (-4,7%).