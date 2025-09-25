Sogedim attiva una nuova filiale a Modena

La società di trasporto merci e logistica Sogedim Spa ha
attivato una nuova filiale a Modena che, aggiungendosi alla sede
principale di Milano e a quelle di Torino e Treviso, rafforza la
rete di prossimità in tutto il Nord Italia. Nella fase
iniziale, la filiale di Modena sarà dedicata esclusivamente
al traffico export UK ed in seguito i servizi saranno estesi anche
ad altri mercati europei. «Questo ulteriore traguardo - ha
commentato l'amministratore delegato e fondatore dell'azienda
milanese, Emanuele Codazzi - rende il marchio più competitivo
e riafferma il nostro core business nei trasporti su gomma, grazie a
un servizio import export di partenze giornaliere che velocizza le
spedizioni Italia-Europa».