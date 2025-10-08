La tedesca Helsing compra Blue Ocean Monitoring

La tedesca Helsing, società attiva nel campo delle
tecnologie per il settore della difesa, ha stretto un accordo per
acquisire l'australiana Blue Ocean Monitoring Ltd. che è
specializzata nella realizzazione di unità sottomarine a
guida autonoma. In una nota, Helsing e Blue Ocean hanno evidenziato
che assieme accelereranno «lo sviluppo e la produzione di
massa di piattaforme autonome per la protezione dei teatri operativi
sottomarini, offrendo agli alleati democratici un vantaggio
tecnologico cruciale nel settore marittimo, costruendo assieme in
Europa e Australia capacità sovrane per difenderci,
soprattutto nel Nord Atlantico e nelle regioni marittime dei partner
dell'Aukus (Australia, Regno Unito e USA, ndr
)».
Inoltre è stato sottolineato che l'acquisizione di Blue Ocean
accelererà ulteriormente i programmi della Helsing relativi
ai sistemi autonomi basati sull'intelligenza artificiale.