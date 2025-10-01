GNV, bene l'intesa con il terminalista siciliano Portitalia

Riferendosi all'intesa raggiunta con il terminalista Portitalia
sulle operazioni di rizzaggio nei porti di Palermo e Termini Imerese
(
del 29
settembre
2025), la compagnia di navigazione GNV, manifestando
soddisfazione per l'accordo raggiunto, ha sottolineato che le
condizioni di sicurezza non sono mai state, e mai potranno essere,
oggetto di negoziazione. GNV ha evidenziato che la sicurezza a bordo
delle navi della compagnia e nei processi operativi è stata,
e continuerà ad essere, il cardine della propria attività
e che la compagnia continuerà ad applicare ogni norma
prevista da procedure e manuali vagliati e approvati dalle autorità
competenti.
Inoltre, in una nota, GNV ha specificato che «l'intesa
raggiunta grazie al fattivo interessamento del commissario
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia
Occidentale, Annalisa Tardino, ha esclusivamente avuto ad oggetto
una temporanea integrazione delle tariffe precedentemente negoziate
in piena autonomia dalle parti ed è stata responsabilmente
assecondata da GNV con l'obiettivo di accompagnare il percorso di
efficientamento di Portitalia, attualmente in una fase di difficoltà
economica».