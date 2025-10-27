Si rinsaldano ulteriormente i legami tra le industrie navalmeccaniche di USA e Corea del Sud

Il rinsaldamento delle relazioni di cooperazione commerciale e
produttiva tra i cantieri navali sudcoreani e quelli statunitensi,
in atto dopo che l'amministrazione guidata dal presidente Donald
Trump ha annunciato iniziative per la rinascita dell'industria
navalmeccanica americana, ha compiuto un altro passo. Nei giorni
scorsi questa rinnovata collaborazione è stata presa di mira
dalle autorità cinesi nel quadro della guerra dei dazi fra
Washington e Pechino, con la Cina che ha introdotto misure contro
filiali della sudcoreana Hanwha Ocean Co.
(
del 14
ottobre
2025).
Ieri ad annunciare un accordo per cooperare nella costruzione di
navi commerciali e militari sono state la sudcoreana HD Hyundai e la
statunitense Huntington Ingalls Industries che a Gyeongju hanno
sottoscritto un memorandum of understanding per la costruzione
congiunta delle navi ausiliarie di nuova generazione per l'US Navy.
Si tratta della prima intesa fra le due nazioni nel campo delle
costruzioni navali militari. L'accordo include anche la condivisione
del know-how per migliorare l'efficienza dei costi e per ridurre i
tempi di costruzione sia di navi commerciali che militari e la
possibilità di effettuare congiuntamente investimenti in
strutture cantieristiche statunitensi e nella fornitura di
componenti. Da parte sua, nell'ambito della cooperazione, HHI
fornirà moduli di navi e componenti ai due principali
cantieri navali del gruppo HII, Newport News Shipbuilding e Ingalls
Shipbuilding. Le due parti stanno valutando anche la possibilità
di collaborare nella manutenzione, riparazione e revisione delle
navi gestite dalla US Navy e dalle flotte alleate.