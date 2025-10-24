Marsa Maroc e CMA CGM hanno formalizzato l'accordo per la gestione del nuovo Terminal Ovest del porto di Nador West Med

Il gruppo portuale marocchino Marsa Maroc e il gruppo
armatoriale francese CMA CGM hanno formalizzato oggi l'accordo per
la gestione del nuovo Terminal Ovest del porto di Nador West Med
(
del 29
ottobre
2024 e 26
febbraio
2025). Per la gestione del container terminal, che si
prevede diventerà operativo nel 2027 e avrà una
capacità di traffico annua pari a 1,8 milioni di teu, è
stata istituita una joint venture partecipata al 51% da Marsa Maroc
e al 49% dalla società terminalista CMA Terminals del gruppo
francese.
Il terminal avrà una banchina di 900 metri lineari dotate
di otto gru ship-to-shore e con profondità del fondale di -18
metri e 37,5 ettari di aree operative su una superficie totale di 60
ettari.