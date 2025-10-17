Nuovo servizio diretto di Arkas Line collega il Mediterraneo orientale e l'Italia con l'Africa occidentale

Lunedì prossimo la compagnia di navigazione turca Arkas
Line avvierà il nuovo servizio diretto settimanale Med Africa
Service (MAS) dal Mediterraneo orientale e dall'Italia all'Africa
occidentale creato attraverso la combinazione delle attuali linee
Blue Med Service (BMS) e West Africa Service (WAS). Arkas ha
evidenziato che sinora le spedizioni verso l'Africa venivano
effettuate tramite trasbordo in Marocco, mentre il nuovo servizio
MAS consente l'accesso diretto a queste destinazioni riducendo
significativamente i tempi di transito.
La rotazione del servizio MAS toccherà i porti di
Alessandria, Beirut, Lattakia, Mersin, Aliaga, La Spezia, Genova,
Casablanca, Dakar, Lagos (Apapa, Tincan), Tema, Abidjan, Nouakchott,
Casablanca, Tangeri, Valencia, Barcellona, Marsiglia Fos, La Spezia,
Genova, Salerno, Alessandria. Il servizio sarà operato da
dieci navi, ciascuna con capacità compresa tra 1.600 e 2.500
teu.