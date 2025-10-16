Incidente mortale nel porto di Ravenna

Stamani nel terminal del gruppo Sapir nel porto di Ravenna è
avvenuto un incidente che ha causato la morte di Giuseppino Zuccoli,
un camionista di 67 anni, che durante le operazioni di carico e
scarico dell'argilla è stato travolto da un mezzo pesante.
«In attesa che le autorità competenti chiariscano la
dinamica dei fatti che oggi sono costati la vita a Giuseppino
Zuccoli, mentre svolgeva il suo lavoro all'interno di un terminal
del porto - ha dichiarato il commissario straordinario dell'Autorità
di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale,
Francesco Benevolo - sento il bisogno di esprimere il mio personale
dolore e la mia sincera vicinanza a tutta la famiglia di questo
lavoratore. Desidero, inoltre, manifestare il mio partecipe
cordoglio a tutta la comunità portuale, drammaticamente
colpita da quanto accaduto. Il nostro impegno continua, incessante e
determinato, per rafforzare, sempre e con ogni mezzo possibile,
tutte le azioni e le procedure finalizzate ad innalzare
strutturalmente i livelli di sicurezza del lavoro attraverso,
l'informazione, la prevenzione, la formazione, l'organizzazione ed
il controllo».
Il sindaco di Ravenna si è detto «profondamente
scosso per l'infortunio mortale di questa mattina al porto, in cui
ha perso la vita un camionista nel piazzale delle argille del
terminal Sapir. Ho lavorato - ha affermato , Alessandro Barattoni -
oltre 15 anni nel mondo della logistica, assistendo centinaia di
volte a operazioni di carico, scarico, manovra e pesatura, e ancora
non riesco a comprendere come, ciclicamente, possano accadere eventi
di questo tipo. Occorrerà capire cosa non è funzionato
nell'espletamento del lavoro a cui l'uomo era intento, perché
uscire di casa per recarsi al lavoro e non rientrare è
inaccettabile. Accadeva ieri e continua a succedere oggi: per
questo, se prevenzione e protocolli non riescono ad azzerare i
rischi, tutti noi, a partire dalle istituzioni pubbliche, dobbiamo
fare un salto di qualità nell'affrontare il tema della
sicurezza sui luoghi di lavoro. Mi stringo in un forte abbraccio ai
familiari dell'uomo deceduto, così come al camionista
dell'altro mezzo coinvolto e agli operatori che erano al lavoro nel
turno di stamattina».