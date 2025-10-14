Nuovo record di traffico trimestrale dei container movimentato dai terminal portuali di CMPort

Nel terzo trimestre del 2025 il traffico dei container
movimentato dai terminal portuali che fanno capo al gruppo China
Merchants Port Holdings Co. (CMPort) di Hong Kong hanno segnato il
nuovo record storico di quasi 39,3 milioni di teu, con una
progressione del +2,9% sullo stesso periodo dello scorso anno. Il
nuovo picco storico è stato generato sia dal nuovo record
assoluto di traffico movimentato dai terminal cinesi del gruppo che
è stato pari ad oltre 29,3 milioni di teu (+2,8%) sia dal
nuovo record storico del traffico containerizzato movimentato dai
terminal esteri di CMPort che si è attestato a quasi dieci
milioni di teu (+3,2%).
Nei primi nove mesi del 2025 il traffico complessivo dei
contenitori è stato pari a 114,1 milioni di teu, con una
crescita del +3,8% sul corrispondente periodo del 2024, di cui 85,0
milioni di teu (+3,6%) movimentato nei porti cinesi e 29,2 milioni
di teu (+4,4%) nei porti esteri.