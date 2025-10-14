Nel terzo trimestre il porto di Singapore ha segnato un nuovo record storico di traffico dei container

Lo scorso mese il porto di Singapore ha movimentato 51,12
milioni di tonnellate di merci, con una progressione del +2,4% sul
settembre 2024. Nel terzo trimestre del 2025 il traffico complessivo
è stato di 158,59 milioni di tonnellate, volume che
rappresenta una crescita del +2,9% sul terzo trimestre dello scorso
anno e il nuovo record per questo periodo dell'anno. Il solo
traffico containerizzato trimestrale è ammontato a 93,04
milioni di tonnellate, con calo del -1,8% sul periodo
luglio-settembre del 2024. Da segnalare che nel terzo trimestre di
quest'anno il traffico containerizzato conteggiato in contenitori da
venti piedi movimentati, essendo stato pari a 11.495.750 teu
(+9,8%), ha segnato il nuovo record storico. Nel settore delle merci
convenzionali sono state movimentate 8,02 milioni di tonnellate
(+11,0%). Il traffico trimestrale petrolifero è stato di
49,34 milioni di tonnellate (+11,9%) e quello delle altre rinfuse di
8,17 milioni di tonnellate (+1,1%), volume quest'ultimo che
costituisce il nuovo record relativamente al terzo trimestre
dell'anno.
Nei primi nove mesi del 2025 lo scalo portuale asiatico ha
movimentato complessivamente 459,27 milioni di tonnellate di merci,
con una flessione del -2,1% sul corrispondente periodo dello scorso
anno. Il traffico dei container è stato pari a 273,88 milioni
di tonnellate (-2,0%) ed è stato realizzato con una
movimentazione di contenitori pari a 33.211.170 teu (+8,1%). Le
merci convenzionali si sono attestate a 22,88 milioni di tonnellate
(+16,8%). Il traffico petrolifero è calato del -5,8% a 138,85
milioni di tonnellate, mentre quello delle altre rinfuse è
salito del +4,4% a 23,65 milioni di tonnellate.