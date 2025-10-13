Marialaura Dell'Abate è la nuova presidente del Gruppo Giovani Armatori di Confitarma

L'assemblea del Gruppo Giovani Armatori di Confitarma ha
nominato presidente per il biennio 2025-2026 Marialaura Dell'Abate
che ha ringraziato il presidente uscente Salvatore d'Amico per il
lavoro svolto e ha delineato le priorità del prossimo
biennio, valorizzando il senso di continuità al servizio
dell'innovazione e del rinnovamento. Tra le priorità del suo
programma: il rafforzamento delle relazioni internazionali e l'avvio
di missioni all'estero, la valorizzazione e la tutela del benessere
dei lavoratori marittimi; e una particolare attenzione alle sfide
della decarbonizzazione, della digitalizzazione e dell'intelligenza
artificiale, insieme all'analisi delle nuove dinamiche geopolitiche
e di mercato che stanno ridefinendo lo shipping globale.
Nel corso dell'assemblea, tenutasi l'8 ottobre presso la sede di
Confitarma a Roma, è stato presentato anche il nuovo
consiglio direttivo del Gruppo: accanto alla presidente Marialaura
Dell'Abate, il direttivo sarà composto dai vicepresidenti
Chiara De Angelis, Andrea Cavo e Lorenzo d'Amico e dai consiglieri
Andrea Poliseno, Giovanni Filippi, Giulia Palazzeschi, Nicolò
Iguera, Alessandro Morace, Benedetta Pacella Grimaldi e Alessandro
Nava. Nel Gruppo entra anche Angela Genovese, a testimonianza del
continuo rinnovamento e del progressivo ampliamento della
rappresentanza dei giovani armatori.