Nuovo attacco alle navi in transito nel Golfo di Aden

Oggi la britannica United Kingdom Maritime Trade Operations
(UKMTO) ha comunicato l'effettuazione di un nuovo attacco alle navi
nel Golfo di Aden. L'ufficio di Dubai della Royal Navy che ha il
compito di monitorare il traffico marittimo nella regione per
contrastare le azioni dei pirati e, in generale, gli attacchi contro
le navi che vi transitano, ha spiegato di aver ricevuto
comunicazione dal comandante di una nave situata a 128 miglia
nautiche a sud-est di Aden che ha sentito un impatto in acqua e il
suono di un'esplosione avvenuta nelle vicinanze. Successivamente
l'UKMTO ha reso noto che autorità militari, di cui non ha
specificato la nazionalità, hanno annunciato che una nave è
stata colpita da un proiettile e che a bordo è divampato un
incendio.