Meyer Turku avvia la costruzione della quarta nave da crociera di classe “Icon” della Royal Caribbean

Oggi nel cantiere navale finlandese Meyer Turku è
iniziata la costruzione della quarta nave da crociera di classe
“Icon” del gruppo americano Royal Caribbean Cruises con
la posa del primo blocco dell'unità navale posizionato su uno
strato di monete di nuovo conio. Secondo le previsioni, la nuova
nave, alla quale non è ancora stato assegnato un nome, sarà
completa nel 2027 quando raggiungerà le altre unità
della stessa classe, Icon of the Seas
, Star of the Seas
e Legend of the Seas
, che sono state costruite nel cantiere
di Turku, hanno una stazza lorda di 250.800 tonnellate e possono
ospitare oltre 5.600 passeggeri.