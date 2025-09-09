Porto di Trieste, finanziamenti dall'UE per due nuovi progetti

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Orientale si è aggiudicata finanziamenti per un valore
complessivo di 1,7 milioni di euro relativi ai due nuovi progetti
europei VERKKO, co-finanziato dal programma Connecting Europe
Facility (CEF), e PRESPORT, sostenuto da Interreg Italia-Croazia. Il
primo progetto è focalizzato sull'introduzione di soluzioni
digitali per la gestione dei trasporti eccezionali e
sull'ottimizzazione delle procedure di accesso ai varchi portuali,
con l'obiettivo di rendere più rapide ed efficienti le
operazioni logistiche. PRESPORT, invece, rappresenta un pacchetto
articolato di azioni che vanno dalla progettazione e installazione
delle infrastrutture di cold ironing, alla sostituzione delle torri
faro con tecnologia LED; dalla progettazione del potenziamento della
videosorveglianza, all'adozione di una piattaforma digitale per
l'economia circolare.
Con queste nuove risorse l'AdSP raggiunge quota dieci progetti
europei attivi, per un budget totale che supera i cinque milioni di
euro.