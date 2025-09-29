Una delegazione ucraina ospitata dall'AdSP del Tirreno Settentrionale

Da oggi a venerdì prossimo l'Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ospita un team di sette
funzionari ucraini provenienti dal Ministero dei Trasporti, da
quello dello Sviluppo Economico e dall'ente di gestione dei porti
del Paese nell'ambito del progetto europeo twinning nato per
supportare le amministrazioni pubbliche ucraine, competenti per il
settore marittimo e portuale, nel migliorare i propri standard di
security e safety. Il progetto viene coordinato dal Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il supporto di IMSSEA-
Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, e prevede
nell'arco del biennio 2024-2026 una formazione specifica con corsi
on-line e visite di studio per consentire l'adeguamento dell'Ucraina
alla normativa e alle migliori procedure europee.
Durante i cinque giorni i delegati ucraini potranno acquisire
informazioni e contributi derivanti dal caso di studio livornese,
scelto come buona pratica di livello nazionale ed europeo, con il
supporto degli esperti dei settori dell'Area sicurezza e dell'Area
formazione dell'Autorità di Sistema portuale e con la
disponibilità dei terminal portuali di Livorno, operativi nei
traffici passeggeri crociere e traghetti, ro-pax, contenitori e
merci varie. La visita di studio sarà affiancata da momenti
specifici di lezione in aula e di visita agli impianti portuali, ai
quali prenderanno parte anche rappresentanti della Capitaneria di
Porto con esperienza nelle aree disciplinari del Port State Control,
sicurezza, gestione e prevenzione del rischio.