Convegno “Attese e ritardi per l'autotrasporto: la logistica finisce sotto scacco”

Trasportounito ha organizzato per il prossimo 26 settembre,
presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale a Palazzo San Giorgio, un convegno dal titolo
“Attese e ritardi per l'autotrasporto: la logistica finisce
sotto scacco” con cui l'associazione sindacale intende cercare
risposte alternative all'ipotesi di blocco del sistema logistico a
causa dei colli di bottiglia affrontati dagli autotrasportatori, con
attese interminabili, code in autostrada, congestionamento della
rete così come dei varchi portuali e dei punti di presa in
consegna della merce.
Programma
|
9:30
|
APERTURA LAVORI
|
|
Avv. Matteo Paroli, Presidente Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ligure Occidentale
|
|
Silvia Salis, Sindaca di Genova
|
|
Marco Bucci, Presidente della Regione Liguria
|
|
Franco Pensiero, Presidente Trasportounito
|
10:30
|
IL CASO: LA RISCRITTURA DI UN SISTEMA LOGISTICO
|
|
Giuseppe Tagnochetti, Coordinatore Trasportounito
|
11:00
|
I DATI: AUTOTRASPORTO E INDUSTRIA
|
|
Prof. Oliviero Baccelli, Senior Advisor PTS e Responsabile Area
Trasporti del Centro di Ricerca GREEN dell'Università
Bocconi
|
11:30
|
NE DISCUTONO IN TAVOLA ROTONDA
|
|
Michele Giromini, CEO Gruppo Dario Perioli
|
|
Ignazio Messina, CEO Ignazio Messina & C.
|
|
Paolo Pessina, Presidente Federagenti
|
|
Alessandro Pitto, Presidente Fedespedi
|
|
Giuseppe Tagnochetti, Coordinatore Trasportounito
|
12:30
|
CONCLUSIONI
|
|
Edoardo Rixi, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
(in collegamento)
|
|
Modera: Matteo Dell'Antico