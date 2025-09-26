Fincantieri consegna la nuova nave da crociera Star Princess alla Princess Cruises

Oggi nel cantiere navale di Monfalcone della Fincantieri si è
svolta la cerimonia di consegna della Star Princess
alla
compagnia Princess Cruises del gruppo americano Carnival
Corporation. La nuova nave è la seconda di classe “Sphere”
ed è la diciassettesima unità della flotta della
Princess Cruises. La Star Princess
, che ha una stazza lorda
di 177.800 tonnellate, una capacità di 4.300 passeggeri e
1.600 membri dell'equipaggio, partirà per il suo viaggio
inaugurale il prossimo 4 ottobre dal porto di Barcellona. Star
Princess
, che con la sua stazza è la seconda nave da
crociera più grande mai costruita in Italia, è la
gemella della Sun Princess
che Fincantieri ha consegnato alla
compagnia statunitense nel 2024.