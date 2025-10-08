Nel 2024 le merci trasportate su rotaia dalla spagnola RENFE Mercancías sono diminuite del -12,0%

Lo scorso anno i volumi di merci trasportati per via ferroviaria
dalla spagnola RENFE Mercancías sono nuovamente diminuiti
essendo ammontati a 10,4 milioni di tonnellate, con una flessione
del -12,0% sul 2023. Il traffico containerizzato movimentato nel
2024 dall'azienda iberica è stato pari a 384mila teu
(-24,0%).
RENFE Mercancías ha reso noto di aver archiviato
l'esercizio annuale 2024 con ricavi pari a 191,7 milioni di euro
(-3,6%), di cui 167,4 milioni generati dall'attività di
trasporto (-8,6%) e 24,2 milioni da altre fonti (+55,1%). Margine
operativo lordo e risultato operativo sono stati entrambi di segno
negativo, così come nell'anno precedente, e pari
rispettivamente a -12,0 milioni e -35,5 milioni di euro contro -12,1
milioni e -34,8 milioni nel 2023. Il 2024 è stato chiuso con
una perdita netta di -32,2 milioni rispetto ad una perdita netta di
-36,1 milioni nell'esercizio precedente.