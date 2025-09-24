Nella flotta del gruppo Grimaldi è entrata la nuova PCTC Grande Svezia

Stamani ha fatto il suo ingresso nella flotta del gruppo
Grimaldi la Grande Svezia
, seconda delle dieci unità
PCTC (Pure Car & Truck Carrier) di ultima generazione
commissionate a China Merchants Heavy Industries Jiangsu. La nave è
lunga 220 metri e larga 38 metri, ha una stazza lorda di 91.611
tonnellate ed una velocità di crociera di 18 nodi. Come la
sua gemella Grande Shanghai
consegnata poco meno di un mese
fa, sui suoi 14 ponti può trasportare sia veicoli elettrici
che quelli alimentati da combustibili fossili, per una capacità
massima di 9.000 ceu (car equivalent units). All'elevata capacità
si affiancano le numerose tecnologie green: la Grande Svezia
è la quarta unità Ammonia Ready della flotta Grimaldi,
ossia potrà essere convertita all'utilizzo dell'ammoniaca
come combustibile alternativo carbon free.
Nei prossimi giorni, la Grande Svezia effettuerà
il suo viaggio inaugurale nell'ambito del servizio East Asia-Golfo
Persico, una rotta commerciale chiave per i settori automobilistico
e industriale. In partenza dai porti cinesi di Taicang e
Lianyungang, la nave è prevista caricare 3.100 autoveicoli e
5.800 metri lineari di carico rotabile, tra cui autobus, camion,
scavatori e rimorchi, destinati ai mercati del Golfo Persico.