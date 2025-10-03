Federlogistica ha costituito una propria rappresentanza nella penisola iberica

Federlogistica, la federazione italiana delle imprese di
logistica, ha costituito oggi a Madrid una propria rappresentanza
nella penisola iberica con l'obiettivo di sostenere concretamente le
imprese e i produttori lungo la catena logistica tra Italia e
Spagna, in export come in import, in particolare supportando gli
imprenditori italiani che operano in Spagna, offrendo strumenti
concreti per consolidare la presenza sul mercato locale e altri
mercati europei e schiudendo nuove opportunità di
collaborazione con il Nord Africa, utilizzando la Spagna come hub
logistico naturale.
Fra i compiti che Federlogistica Iberica si pone figura,
inoltre, un rafforzamento delle relazioni con le istituzioni
spagnole, operando in stretta sinergia e non in competizione con le
associazioni spagnole esistenti e operanti nel comparto. Tra gli
scopi, anche lo sviluppo della logistica in settori strategici come
agroalimentare, industria e automotive, fashion, biomedicale e tutte
le filiere ad alto valore aggiunto.
Presidente della nuova associazione Federlogistica Iberica è
Andrea Lazzari, affiancato da Cristina Martín Lorenzo
(Usyncro) e Matteo De Candia (GNV Espana) come vice presidenti e
Maurizio Di Ubaldo nella funzione di segretario.
Prima della firma dell'atto costitutivo, la delegazione italiana
ha incontrato Giovanni Bifulco, direttore dell'Italian Trade Agency
- Officina di Madrid, che ha offerto piena disponibilità per
accompagnare lo sviluppo dell'associazione e delle imprese
coinvolte.