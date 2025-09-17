COSCO rassicura i clienti sull'impatto delle nuove tariffe statunitensi a carico delle navi cinesi

In vista dell'applicazione dal prossimo 14 ottobre di ulteriori
tariffe per i servizi portuali forniti negli USA ai servizi di
trasporto marittimo realizzati da operatori e armatori cinesi e da
operatori che utilizzano navi costruite in Cina, con importi che
sono stati ufficializzati lo scorso aprile dall'Office of the United
States Trade Representative
(
del 18
aprile
2025), la compagnia di navigazione containerizzata cinese
COSCO Shipping Lines ha rassicurato i propri clienti circa il
mantenimento della competitività dei propri servizi con gli
USA.
Il vettore cinese ha specificato che, nonostante le tariffe per
i servizi portuali negli USA possano presentare alcune sfide
operative, continua ad essere fiduciosa nella propria capacità
di assicurare stabilmente servizi affidabili negli Stati Uniti.
COSCO Shipping Lines ha precisato che, nel contempo, sta potenziando
il proprio portafoglio di prodotti per soddisfare le esigenze del
mercato statunitense che sono in continua evoluzione. «Noi -
ha assicurato la compagnia cinese in una nota - manterremo noli e
soprannoli competitivi, parallelamente a relative politiche in linea
con le condizioni di mercato».