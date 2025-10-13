Matteo Caiti nominato country manager per l'Italia della Forto

La tedesca Forto, fornitore di soluzioni digitali per il
trasporto internazionale, ha designato Matteo Caiti come country
manager per l'Italia nel quadro della propria strategia di
rafforzamento della posizione di mercato in Italia dove dal 2022
l'azienda ha un ufficio a Milano nel quale centralizza area sales e
customer service e da cui supporta i clienti italiani nella gestione
di trasporti internazionali, con focus su spedizioni marittime
(FCL/LCL) e aeree . «Il nostro obiettivo - ha affermato Caiti
- è chiaro: puntiamo a consolidare Forto in Italia come
partner logistico di riferimento, ottimizzando costantemente i
processi, implementando soluzioni digitali e intelligenza
artificiale, garantendo tempi di risposta rapidi e un'elevata
qualità del servizio in ogni fase». «Con Ship by
Forto - ha aggiunto - offriamo una piattaforma centralizzata
attraverso la quale le aziende possono prenotare i trasporti in modo
digitale, tracciarli e gestirli con trasparenza, efficienza e con un
carico amministrativo notevolmente ridotto. Questo permette ai
clienti di avere il pieno controllo sulle loro spedizioni in ogni
momento, dalla pianificazione all'arrivo, migliorando
significativamente l'esperienza del cliente».
Caiti porta oltre 15 anni di esperienza internazionale nelle
attività di supply chain e di vendite, sia nelle PMI, sia
come global key account, ricoprendo tra l'altro ruoli di
responsabilità presso Kühne+Nagel. «Il suo compito
- ha spiegato Guillaume Petit-Perrin, CEO di Forto - è
guidare la prossima fase di crescita di Forto in Italia, costruendo
solide partnership con i nostri clienti e sviluppando insieme le
nostre capacità logistiche e tecnologiche».