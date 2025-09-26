HMM non introdurrà surcharge per le nuove tasse USA sulle navi cinesi

La compagnia di navigazione sudcoreana HMM ha annunciato oggi
che al momento non ha in programma l'introduzione di soprannoli al
fine di coprire gli ulteriori costi determinati dall'implementazione
graduale a partire dal prossimo 14 ottobre, e nell'arto dei prossimi
tre annim delle nuove tariffe applicate alle navi di proprietà
e costruzione cinesi che fanno scalo nei porti statunitensi decise
dal governo di Washington
(
del 10
e 18
aprile 2025).
Inoltre, la compagnia asiatica ha specificato che non prevede di
attuare neppure variazioni ai propri servizi marittimi che fanno
scalo nei porti americani.