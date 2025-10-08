Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
PROGRESSO E TECNOLOGIA
In Olanda un'imbarcazione a guida autonoma è stata autorizzata a navigare al di fuori di un'area delimitata
La sperimentazione è avvenuta nel porto di Rotterdam
Rotterdam
8 ottobre 2025
Per la prima volta in Olanda un'imbarcazione a guida autonoma è
stata autorizzata a navigare al di fuori di un'area di prova
delimitata. L'unità senza equipaggio ha completato con
successo un test di navigazione nell'area Maasvlakte 2 del porto di
Rotterdam. L'imbarcazione di superficie dell'olandese Demcon
Unmanned Systems, utilizzata per misurare la profondità di
porti, fiumi, canali e chiuse, ha navigato autonomamente nel Prinses
Margriethaven sotto la supervisione di un'imbarcazione con
equipaggio dell'Autorità Portuale.
La sperimentazione si è svolta nell'ambito del programma
di rinnovo della flotta dell'Autorità Portuale di Rotterdam.
«Nel corso del processo di rinnovo della flotta - ha spiegato
il comandante del porto, René de Vries - stiamo valutando
diverse opzioni che ci aiuteranno a svolgere ancora meglio i nostri
compiti nel porto di Rotterdam. Le imbarcazioni senza equipaggio
potrebbero integrare le nostre attuali imbarcazioni di superficie.
La navigazione autonoma non è ancora stata implementata sulle
vie navigabili olandesi. È incoraggiante il fatto di poter
ora accogliere tali iniziative grazie ad un'esenzione rispetto alle
Inland Navigation Police Regulations».
