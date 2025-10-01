Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
07:40 GMT+2
PORTI
A Roma due giornate di lavoro con ESPO su Mediterraneo e portualità europea
Incontri organizzati da Assoporti
Roma
1 ottobre 2025
Lunedì e ieri a Roma si sono svolti due importanti
appuntamenti organizzati dall'European Sea Ports Organisation
(ESPO): il Port Governance Committee e l'Executive Committee, alla
presenza del presidente e dei vicepresidenti dell'associazione dei
porti europei, che sono stati organizzati dall'Associazione dei
Porti Italiani (Assoporti), socio fondatore di ESPO. I lavori, con
l'Italia rappresentata dalla stessa Assoporti e da alcune Autorità
di Sistema Portuale, hanno visto al centro dell'agenda la
definizione di nuove strategie per l'area del Mediterraneo.
«Questi incontri - ha commentato il presidente di
Assoporti, Rodolfo Giampieri - confermano quanto sia importante che
l'Italia porti la propria voce in Europa. L'area del Mediterraneo è
da sempre strategica per i trasporti marittimi e i nostri porti
hanno dimostrato grande capacità di adattamento anche nei
momenti più difficili degli ultimi anni. Con le Autorità
di Sistema Portuale stiamo lavorando in modo coordinato per essere
incisivi nei processi decisionali europei ed evitare che vengano
approvate norme penalizzanti per il settore. La presenza dei
commissari e dei rappresentanti di alcune AdSP ai lavori di Roma è
un segnale concreto della volontà di costruire un sistema
portuale italiano protagonista, in grado di incidere sulle proposte
che saranno inviate all'Unione Europea e di riaffermare il ruolo
naturale dell'Italia in questo settore. Ci sono grandi sfide che ci
attendono, come il Piano Mattei, e la portualità vuole
partecipare attivamente al cambiamento in corso».
