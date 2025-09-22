Tavolo di confronto permanente fra Confindustria Nautica e Federagenti

In occasione del Salone Nautico Internazionale in svolgimento a
Genova, oggi Federagenti, la federazione degli agenti e mediatori
marittimi, ha siglato un protocollo d'intesa con Confindustria
Nautica, l'associazione nazionale di categoria di tutta la filiera
nautica, che impegna le due organizzazioni all'istituzione di un
tavolo di confronto permanente coordinato dai rispettivi segretario
generale e direttore generale. L'intesa interessa la condivisione
dei dati di settore, frutto del lavoro dei rispettivi Centri Studi
la promozione e l'organizzazione di convegni, seminari e conferenze
congiunte l'organizzazione di eventi a scopo formativo, divulgativo
e promozionale aventi a oggetto i temi connessi alla yachting
internazionale, alla nautica da diporto e, più in generale,
alla blue economy la consultazione sulle attività di advocacy
e rappresentanza istituzionale.