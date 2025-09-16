Til (gruppo MSC) diventerà azionista del porto container turco di Petkim

Il gruppo Mediterranean Shipping Company (MSC), leader mondiale
del settore del trasporto marittimo dei container e attivo anche nei
settori dei terminal portuali, della logistica, del trasporto aereo,
delle crociere e dei traghetti, ha sottoscritto a Baku un accordo di
cooperazione strategica con la società petrolifera azera
State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR) che prevede
investimenti congiunti nel SOCAR Terminal, il porto container turco
di Petkim che è partecipato al 70% dalla SOCAR e al 30% dalla
Goldman Sachs
(
del 22
luglio
e 22
dicembre
2014).
L'accordo prevede che Terminal Investment Limited (TiL), la
società terminalista del gruppo MSC, diventi azionista della
SOCAR Terminal, società che gestisce di una banchina di 700
metri lineari con profondità del fondale di -16 metri e
un'area di 420mila metri quadri di cui 30mila per lo stoccaggio dei
container. Il terminal ha una capacità di traffico
containerizzato pari a 1,5 milioni di teu all'anno.