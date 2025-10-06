Rinnovo della concessione al cantiere navale croato Iskra Shipyard

Nei giorni scorsi a Sebenico il vice primo ministro croato e
ministro del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture, Oleg
Butkovic, ha sottoscritto la proroga della durata di 20 anni del
contratto di concessione, risalente al 2004, del cantiere navale
Iskra Shipyard. Specificando che il rinnovo del contratto
rappresenta la logica conseguenza del piano di investimenti che
l'azienda navalmeccanica di Sebenico ha presentato al Ministero del
Mare due anni e mezzo fa, il presidente di Iskra Shipyard, Roki
Vuletic, ha annunciato che nei prossimi anni la società
investirà circa 30 milioni di euro nel cantiere navale per
l'acquisto di nuove attrezzature, per l'ammodernamento delle attuali
infrastrutture dello stabilimento e per l'ampliamento del cantiere
su un'area di 11.000 metri quadrati attualmente inutilizzata.
In occasione della firma del contratto, che estende la durata
della concessione sino al 25 settembre 2054, il ministro Butkovic ha
ricordato che attualmente il cantiere sta realizzando per conto del
Ministero la costruzione di sette navi per la ricerca e il soccorso
in alluminio e sta ristrutturando la nave scuola Kraljica Mora.