HMM sigla un nuovo contratto decennale con Vale per il trasporto di minerale di ferro

La società armatrice sudcoreana HMM ha sottoscritto un
nuovo contratto di trasporto marittimo del valore di 430,3 miliardi
di won (310 milioni di dollari) con il gruppo minerario brasiliano
Vale per il trasporto di minerale di ferro con l'impiego di cinque
rinfusiere nel periodo decennale fra il secondo trimestre del 2026 e
il primo trimestre del 2036. Il contratto segue quello analogo del
valore di 636,2 miliardi di won siglato lo scorso maggio per il
trasporto di minerale di ferro nel periodo fra il terzo trimestre
del 2025 e il secondo trimestre del 2035.
In occasione dell'annuncio odierno del nuovo accordo con il
gruppo brasiliano, HMM ha ricordato di avere in corso un piano, con
lo scopo di diversificare le attività rispetto al core
business del trasporto marittimo containerizzato e per perseguire
nuove opportunità di crescita, che prevede l'ampliamento
della propria flotta di navi portarinfuse sino a 110 unità
per una capacità di stiva pari a 12,56 miliardi di tonnellate
di portata lorda entro il 2030.