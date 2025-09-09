GNV ha inaugurato una nuova sede a Barcellona

Oggi GNV, la compagnia di traghetti del gruppo MSC, ha
inaugurato una nuova sede presso il World Trade Center Barcelona che
avrà funzioni di rappresentanza con l'obiettivo di rafforzare
i rapporti istituzionali e consolidare il legame con l'ecosistema
marittimo e logistico locale. In occasione dell'evento, la compagnia
ha reso noto di aver registrato dall'inizio di quest'anno una
crescita significativa dei volumi trasportati a Barcellona rispetto
al 2024, con un incremento del +36% nelle linee che collegano la
città catalana a diversi porti del Mediterraneo. In
particolare, le rotte che collegano Barcellona con l'arcipelago
delle Baleari hanno registrato un aumento del +38%.
Attualmente GNV conta 22 dipendenti a Barcellona e 52 in tutta
la Spagna. Solo dall'inizio del 2025 negli uffici di Barcellona sono
stati assunti sette dipendenti e la compagnia ha specificato di aver
ancora diverse posizioni aperte per rafforzare il proprio team in
Spagna.