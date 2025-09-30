Lo scorso mese il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è aumentato del +4,5%

|
Lo scorso mese i porti cinesi hanno movimentato 1,58 miliardi di
tonnellate di merci, con una progressione del +4,7% sull'agosto
2024, di cui 1,00 miliardi di tonnellate movimentate dai porti
marittimi (+4,5%) e 580,0 milioni di tonnellate dagli inland port
(+5,0%). Il solo traffico da e per l'estero è ammontato
complessivamente a 493,4 milioni di tonnellate (+4,9%), di cui 440,4
milioni di tonnellate di carichi passati attraverso i porti
marittimi (+4,6%) e 53,0 milioni di tonnellate di carichi
internazionali attraverso i porti interni (+7,5%).
Tra i principali porti cinesi per volume di traffico complessivo
delle merci, ad agosto 2025 il porto di Ningbo-Zhoushan ha
movimentato 126,5 milioni di tonnellate (+6,9%), il porto di
Shanghai 74,1 milioni di tonnellate (+8,6%), il porto di Tangshan
73,4 milioni di tonnellate (+4,0%), il porto di Qingdao 63,9 milioni
di tonnellate (+4,2%), il porto di Guangzhou 57,2 milioni di
tonnellate (+2,4%), il porto di Rizhao 53,9 milioni di tonnellate
(+2,3%) e il porto di Tianjin 52,0 milioni di tonnellate (+1,1%).
Lo scorso mese il solo traffico dei container movimentato dai
porti cinesi è stato pari a 31,5 milioni di teu (+6,5%),
inclusi oltre 27,7 milioni di teu movimentati dai porti marittimi
(+6,8%) e più di 3,7 milioni di teu dagli inland port
(+4,2%). Tra i principali porti container, lo scalo portuale di
Shanghai ha movimentato 5,0 milioni di teu (+11,3%), il porto di
Ningbo-Zhoushan 4,0 milioni di teu (+11,7%), il porto di Shenzhen
3,2 milioni di teu (+1,9%), il porto di Qingdao 2,8 milioni di teu
(+4,9%), il porto di Guangzhou 2,4 milioni di teu (+3,4%), il porto
di Tianjin 2,2 milioni di teu (+3,3%) e il porto di Xiamen 1,1
milioni di teu (-3,6%).
Nei primi otto mesi del 2025 i porto cinesi hanno movimentato un
totale di 12,0 miliardi di tonnellate di merci, con un incremento
del +4,4% sullo stesso periodo dello scorso anno, di cui 7,7
miliardi di tonnellate nei porti marittimi (+3,1%) e 4,3 miliardi di
tonnellate nei porti interni (+6,9%). Il solo traffico complessivo
con l'estero si è attestato a 3,7 miliardi di tonnellate
(+2,7%), di cui oltre 3,3 milioni di tonnellate movimentate dai
porti marittimi (+2,5%) e 381,0 milioni di tonnellate dai porti
interni (+4,3%).
Il settore dei container ha archiviato il periodo gennaio-agosto
di quest'anno con un traffico pari a 234,4 milioni di teu (+6,3%),
di cui 206,5 milioni di teu movimentati dai porti marittimi (+6,5%)
e quasi 28,0 milioni di teu dagli inland port (+4,6%).