CMA CGM ordinerà sei portacontainer feeder alla Cochin Shipyard

Il cantiere navale indiano Cochin Shipyard Ltd. ha reso noto
oggi di aver siglato con un armatore europeo una lettera d'intenti
per la costruzione di sei portacontainer feeder della capacità
unitaria di circa 1.700 teu alimentate a gas naturale liquefatto.
CSL ha specificato che il contratto avrà un valore di oltre
20 miliardi di rupie (225 milioni di dollari). Diversi mediatori
marittimi hanno individuato la francese CMA CGM nel partner europeo
dell'accordo e hanno specificato che la commessa avrà un
valore di circa 300 milioni di dollari.