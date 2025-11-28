Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
18:40 GMT+1
A causa dello sciopero nazionale dei giornalisti proclamato dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, a cui la nostra redazione aderisce, oggi nessuna notizia verrà pubblicata dal nostro giornale
28 novembre 2025
