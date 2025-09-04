Inaugurato l'avvio della seconda fase del container terminal di PSA nel porto di Mumbai

Oggi è stata inaugurata la seconda fase di ampliamento
del Bharat Mumbai Container Terminals (PSA Mumbai), il container
terminal del gruppo terminalista PSA nel porto indiano di Mumbai,
con cui verrà raddoppiata la capacità di traffico
annua dell'approdo che salirà a 4,8 milioni di teu.
L'ampliamento, che permetterà al terminal di essere dotato
complessivamente di duemila metri lineari di banchina, comporta un
investimento da parte di PSA pari a 1,7 miliardi di dollari di
Singapore (1,3 miliardi di dollari USA) nell'ambito di un
partenariato pubblico-privato con la Jawaharlal Nehru Port Authority
(JNPA).
In India il gruppo PSA International, attraverso la filiale PSA
India, oltre al terminal di Mumbai opera anche un terminal per
contenitori nel porto di Chennai a cui si aggiungono attività
logistiche tra cui depositi container gestiti dalla filiale PSA
Ameya.