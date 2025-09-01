Attacco ad una product tanker nel Mar Rosso

Yahya Sare'e, portavoce dei ribelli yemeniti Houthi, ha
annunciato oggi l'attacco ad una nave tanker nell'area
settentrionale del Mar Rosso in risposta all'azione militare
israeliana nella Striscia di Gaza e per confermare il divieto di
transito nel Mar Rosso e nel Mare Arabico alle navi israeliane.
Oggetto dell'attacco - ha reso noto - è stata la nave
cisterna Scarlet Ray
bersagliata con un missile balistico. La
product tanker Scarlet Ray
è di proprietà della
singaporiana Eastern Pacific Shipping.
Il centro britannico UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ha
confermato che ieri ha ricevuto la segnalazione di un incidente
avvenuto a 40 miglia nautiche a sud-ovest di Yanbu, in Arabia
Saudita, dove il comandante di una nave ha assistito all'impatto in
mare in prossimità della propria nave di un proiettile e ha
udito una forte detonazione. L'UKMTO ha specificato che l'equipaggio
della nave è al sicuro e l'unità sta proseguendo la
navigazione.