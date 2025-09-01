Dal primo gennaio Kombiverkehr gestirà il terminal intermodale di PKV nel porto di Duisburg

Il prossimo primo gennaio l'operatore intermodale tedesco
Kombiverkehr subentrerà nella gestione del terminal
intermodale del porto fluviale di Duisburg che è di proprietà
della connazionale Planungsgesellschaft kombinierter Verkehr
Duisburg mbH (PKV). Da quella data il terminal sarà
ribattezzato Rail Hub Duisburg. Il terminal della PKV è stato
costruito all'inizio degli anni '90 ed è entrato in funzione
nel 1992. Dal 2003 è gestito dalla Deutsche
Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH (DUSS), di cui
Kombiverkehr KG detiene una partecipazione del 12,5%. Il terminal
occupa una superficie di circa 85mila metri quadrati ed è
stato progettato per una capacità di movimentazione di circa
200mila unità intermodali all'anno.