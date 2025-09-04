La product tanker High Fidelity salva 38 migranti su un gommone alla deriva

Ieri la product tanker High Fidelity
della d'Amico
Tankers ha effettuato un intervento di salvataggio a sud dell'isola
di Creta, in acque dell'area SAR (Search and Rescue) greche, dove ha
avvistato un gommone alla deriva. In un contesto di condizioni meteo
non favorevoli, che rendevano complessa la manovra per il rollio
dell'unità, l'equipaggio è riuscito a trarre in salvo
38 persone, accogliendole a bordo e mettendole in sicurezza. Nel
rispetto delle procedure internazionali di soccorso in mare e
attenendosi alle disposizioni del MRCC (Maritime Rescue Coordinator
Center) greco, il comandante della High Fidelity
ha quindi
fatto rotta verso Cipro, dove ha incontrato una vedetta della
Guardia Costiera greca, procedendo al trasbordo dei migranti. Nel
coordinamento dell'operazione hanno collaborato l'MRCC della Guardia
Costiera Italiana e la nave ammiraglia P.04 OSUM
della
Guardia di Finanza, impegnata in una missione di pattugliamento nel
Mare Egeo. Quest'ultima ha raggiunto la High Fidelity
poco
dopo il salvataggio, scortandola fino al termine dell'intervento e
garantendo supporto operativo e sicurezza durante tutta la fase
conclusiva.