A luglio il traffico navale nel canale di Suez è aumentato del +0,8%

Dopo 19 mesi di calo, lo scorso luglio il traffico marittimo nel
canale di Suez ha segnato un lieve rialzo del +0,8% essendo
transitate 1.055 navi rispetto a 1.047 a luglio 2024. La limitata
crescita è stata generata dall'aumento del +5,4% dei transiti
di navi cisterna che sono ammontate a 431 unità, mentre è
proseguito il trend negativo del traffico delle navi di altra
tipologia essendo stato pari a 624 unità (-2,2%). Il
tonnellaggio complessivo SCNT delle navi transitate nel canale
egiziano a luglio 2025 è stato pari a 44,9 milioni di
tonnellate (+6,9%). I diritti di transito pagati dalle navi
transitate si sono attestati a 17,5 miliardi di sterline egiziane
(360 milioni di dollari) (+14,4%).
Nei primi sette mesi di quest'anno il traffico navale nel canale
è stato di 7.110 navi, con una flessione del -10,2% sullo
stesso periodo del 2024, di cui 2.799 navi cisterna (-4,5%) e 4.311
unità di altro tipo (-13,6%). Il tonnellaggio SCNT delle navi
transitate è stato di 321,8 milioni di tonnellate (-26,6%) e
i diritti di transito pagati dalle navi sono stati pari a 127,5
miliardi di sterline egiziane (+2,7%).
Secondo stime non ufficiali, ad agosto 2025 i transiti
complessivi sono diminuiti del -3%, con un incremento del +6% delle
navi cisterna e una diminuzione del -12% delle altre navi.