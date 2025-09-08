Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
Avviati i lavori di ampliamento del terminal intermodale di Vienna Sud
Previsto un incremento del +44% della capacità di traffico annua
Vienna
8 settembre 2025
Il gruppo ferroviario austriaco ÖBB ha dato oggi il via
alla seconda fase di costruzione del terminal intermodale Vienna Sud
che è stato realizzato fra il 2013 e il 2016 a sud della
capitale ed è diventato il principale terminal nazionale per
il trasbordo di carichi fra strada e rotaia. I lavori, che si
prevede saranno portati a termine entro la fine del prossimo anno,
consentiranno di incrementare la capacità di traffico annua
del terminal da 380mila a 547mila container teu. Con l'ampliamento,
saranno resi disponibili complessivamente otto binari della
lunghezza di 700 metri per il carico e scarico delle merci e il
terminal sarà attrezzato con ulteriori gru a portuale di cui
si prevede una successiva conversione al funzionamento
automatizzato.
