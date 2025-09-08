Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
21:52 GMT+2
PORTI
DP World realizzerà e gestirà un container terminal nella nuova area portuale di Contrecœur a Montreal
Diventerà operativo nel 2030
Dubai/Montreal
8 settembre 2025
Il gruppo terminalista DP World di Dubai estenderà il
proprio network di terminal portuali per il traffico dei container
al porto di Montreal. Giovedì scorso l'azienda mediorientale
ha siglato un joint development agreement con l'Autorità
Portuale dello scalo canadese per programmare i lavori di
costruzione del futuro container terminal che sorgerà
nell'area di sviluppo portuale di Contrecœur. Attualmente
nella rete mondiale del gruppo DP World figurano già terminal
in Canada nei porti di Fraser Surrey, Nanaimo, Prince Rupert, Saint
John e Vancouver.
La costruzione del terminal sarà realizzata da DP World
che lo gestirà per 40 anni. Il prossimo anno sono previsti i
lavori di preparazione del sito e l'avvio della fase di
progettazione delle opera a terra. Nel 2026 è in programma il
completamento della fase di progettazione, l'inizio dei lavori in
acqua e la finalizzazione dell'accordo di costruzione e gestione del
terminal. L'anno successivo verranno avviati i lavori a terra e nel
2030 è previsto il loro completamento e l'avvio operativo del
terminal.
