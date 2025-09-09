L'olandese Damen costruirà 24 unità navali per la britannica Serco

La società navalmeccanica olandese Damen ha annunciato la
firma di contratti con la Serco, azienda britannica che fornisce
servizi alla pubblica amministrazione incluso il settore della
difesa, per la costruzione di 24 unità navali, tra cui
rimorchiatori, chiatte e pilotine. Serco ha recentemente
sottoscritto un contratto decennale con la Royal Navy per fornire
servizi marittimi alla flotta e alle basi navali della Marina
britannica. Secondo le previsioni, la consegna delle 24 unità
avverrà fra il 2027 e il 2028.
Intanto giovedì la Camera dei rappresentanti olandese ha
dato il via libera al piano del governo di Amsterdam per sostenere
finanziariamente la Damen, che è il principale fornitore
della Marina olandese. Il piano prevede l'erogazione all'azienda di
un prestito ponte di 270 milioni di euro. Damen sta attraversando un
periodo di gravi difficoltà finanziarie causato in parte dai
ritardi accumulati nella costruzione di sei fregate per la Marina
tedesca.