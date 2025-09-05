Trump nomina Laura DiBella presidente della Federal Maritime Commission

Il presidente statunitense Donald Trump ha trasmesso al Senato
le proposte di nomina di Laura DiBella e Robert Harvey per le
cariche rispettivamente di presidente e di commissario della Federal
Maritime Commission (FMC), con mandati che avranno termine
rispettivamente il 30 giugno 2028 e 30 giugno 2029. La presidenza
dell'agenzia federale americana, che ha il compito di regolamentare
il sistema dei trasporti marittimi internazionali degli USA, era
vacante dallo scorso giugno quando Louis E. Sola aveva lasciato
l'incarico
(
del 30
giugno
2025). Harvey subentra a Carl W. Bentzel che ha lasciato
la FMC alla fine dello scorso anno. Sia Sola che Bentzel erano stati
nominati da Trump.
Sia Laura DiBella che Robert Harvey giungeranno a Washington,
dove ha sede la Federal Maritime Commission, dalla Florida. DiBella
è consigliere per gli affari istituzionali dello studio
legale Adams and Reese e in passato ha ricoperto, tra gli altri,
incarichi direttivi nella Camera di Commercio della Florida, nella
Florida Harbor Pilots Association e nell'Autorità Portuale di
Fernandina. Harvey è direttore degli affari legali della
Enterprise Florida, direttore del Florida Opportunity Fund e
direttore della Florida Development Finance Corporation.