Wallenius Marine e ABB costituiscono la joint venture Oversea

Dopo aver concordato a fine 2023 il lancio di Oversea, un centro
di supporto digitale localizzato a Stoccolma per supportare il
settore del trasporto marittimo nel miglioramento delle prestazioni
delle flotte, con conseguente riduzione del consumo di carburante e
delle emissioni, la Wallenius Marine del gruppo svedese Soya e
l'elvetica ABB hanno annunciato oggi la costituzione di una joint
venture con l'obiettivo di accelerare il lancio di questa
piattaforma tecnologica basata sull'esperienza del gruppo svizzero
nelle tecnologie navali e sulle competenze di Wallenius Marine nel
campo della gestione delle navi e delle loro performance.
Jesper Lögdström, in precedenza responsabile
Performance Management di Wallenius Marine, è stato nominato
amministratore delegato della nuova joint venture Oversea con sede
nella capitale svedese.